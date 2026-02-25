Çok Bulutlu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.02.2026 14:27

İyidere Lojistik Limanı'nın üst yapısı tamamlanıyor

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı gerçekleştirilen İyidere Lojistik Liman'ın üst yapısının ağustosta tamamlanacağını belirtti.

İyidere Lojistik Limanı'nın üst yapısı tamamlanıyor
[Fotograf: AA]

Rize Valiliği'nin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vali Baydaş'ın, İyidere Lojistik Limanı Projesi inşaatında incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Projenin ülkenin en önemli yatırımlarından birisi olduğunu belirten Baydaş, çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini aktardı.

Baydaş, projenin tamamlanması ve demir yolu bağlantılarıyla desteklenmesinin, deniz taşımacılığı açısından önemli olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ana mendirek inşaatımızın büyük oranda dolgusu tamamlandı. İnşallah ağustos ayında üst yapısı tamamlanmış olacak. Bu lojistik limanımız hem büyüklüğüyle, hem genişliğiyle, hem derinliğiyle Karadeniz'in en büyük limanlarından birisi olacak. Ülkemizin de en büyük limanlarından bir tanesi olacak. Arkasında inşallah bir lojistik merkez planımız var. O lojistik merkez gerçekleştiğinde, lojistik limanla da entegre olduğunda burası en önemli ticaret merkezlerinden birisi olacak."

ETİKETLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Bayraktar: Güney Kore ile ortak projelerin geliştirilmesini öncelikli görüyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:48
Aston Martin, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracak
14:45
Almanya’da CDU, vatandaşlık için en az 8 yıl ikamet şartının yeniden getirilmesini istiyor
14:43
İspanya hükümeti 16 yaş altına enerji içeceği satışının yasaklanmasını planlıyor
14:36
Şahin'e zorla alkol içiren kişiye, hayvanlara işkenceden hapis cezası
14:36
Rekabet Kurulu'ndan 19 özel okula soruşturma
14:34
Artemis roketi onarım için hangara çekiliyor: Ay görevi ertelendi
Kış yağışları Aydın'daki Azap Gölü'ne can verdi
Kış yağışları Aydın'daki Azap Gölü'ne can verdi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ