Ekonomi
AA 25.02.2026 13:54

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yüzde 1,7 oldu

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 1,7 olarak tespit edildi.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yüzde 1,7 oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ocak ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde enflasyon ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Enflasyon aralık ayına göre ise yüzde 0,6 düşüş gösterdi.

Piyasa beklentisi, enflasyonun geçen ay yıllık bazda yüzde 1,7, aylık bazda eksi yüzde 0,5 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde ocakta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda eksi yüzde 1,1 seviyesinde ölçüldü.

AB'de ise yıllık enflasyon ocakta yüzde 2 olarak ölçüldü. Bölgede aylık enflasyon eksi yüzde 0,4 olarak belirlendi.

Enflasyon, ocakta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 2,4 oldu.

