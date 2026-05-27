Kılıçdaroğlu: Genel başkanları kurultaylar seçer

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da basın mensuplarıyla bayramlaşma vesilesiyle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "9 Eyül" kongre tarihi önerisine ilişkin, "Genel başkanın nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer." dedi.

Kılıçdaroğlu, bayram süresince yürüttüğü telefon trafiğine ilişkin bilgi vererek, görüşmelerinin büyük bir kısmını vatandaşlar ve partililerle gerçekleştirdiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de kendisini arayarak bayramını tebrik ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sayın Bahçeli’nin kibar bir özelliği var, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da aradı. Sadece bayramlaştık, başka bir konu görüşülmedi." ifadelerini kullandı.

"Düşman değiliz, bütün partililerimizle görüşürüz"

CHP içindeki değişim tartışmaları ve Özgür Özel ile bir görüşme yapıp yapmadığına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, henüz bir görüşme gerçekleşmediğini ancak bunun her zaman mümkün olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Niye gelmeyelim arkadaşlar, biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz. Bütün partililerimizle buluşuruz, konuşuruz. Ayrışmayı geri dönülemez noktalara taşımak doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Parti içindeki "itiraz kültürüne" de değinen Kılıçdaroğlu, bu durumun CHP’yi diri tutan bir gelenek olduğunu, farklı düşüncelerin ifade edilmesinin partinin ana ekseninden kopulduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

Kurultay süreci ve hukuki engel açıklaması

Kurultay takvime ilişkin soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, kurultayın mutlaka yapılacağını ancak hukuki sürecin beklendiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti;

Kurultay yapacağız arkadaşlar, kurultaysız bir parti olur mu? Tabii bunun yasal zeminde yapılması lazım. Şu an bir tedbir kararı var; bu karar kalktıktan sonra kurultay yapılır, sorun yok. Hukukçu arkadaşlarla bir araya geleceğiz, en kısa sürede kurultayı nasıl gerçekleştireceğimizi konuşacağız. Her şeyi genel başkan biliyor diye bir şey yok, bu konu hukukçuların alanında.

"2 milyon üyeyle seçim" önerisine yanıt

Özgür Özel’in "2 milyon üyeye soralım, genel başkanı seçelim" önerisi hakkındaki görüşü sorulan Kılıçdaroğlu, parti tüzüğüne ve kurultay delegelerinin iradesine işaret ederek, "Genel başkanın nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer." dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca, MHP Lideri Bahçeli’nin kurultay tarihi ve feragat önerileriyle ilgili olarak, her siyasi önerinin birlikte çalışılan arkadaşlarla değerlendirileceğini, kabul edilebilir olup olmadığına bu istişareler neticesinde karar verileceğini sözlerine ekledi.

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na kurultay için "Yargıtay" çağrısı

Bayram dolayısıyla Manisa'da bulunan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay takvimine ilişkin "Elimde olsa hemen yaparım" açıklamasına yanıt vererek, hukuki engellerin aşılması için somut bir formül sundu. Özel, "Kemal Bey bu yaklaşımında samimiyse, Yargıtay’daki başvuruları karşılıklı geri çekelim ve 40 gün içinde kurultaya gidelim." dedi.

Özgür Özel, TRT'ye yaptığı özel açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay sürecine dair yargı kararının kesinleşmesini bekleme yönündeki tavrını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun "yargı kararlarına saygı duyacağız" ifadesini anımsatan Özel, sürecin hızlandırılması için iki aşamalı bir plan önerdi.

"İlk mesai gününde başvurular geri çekilsin"

Hukuki engellerin tarafların iradesiyle aşılabileceğini savunan Özel, "Eğer Kılıçdaroğlu bu önerisinde ve yaklaşımında samimiyse yapılacak iki yöntem var. Tedbiri kaldırmak konusunda Kemal Bey ile birlikte iki adım atmalıyız. İlk mesai gününde Yargıtay’a partinin avukatını yollayıp Yargıtay’daki başvuruyu geri çeksin. Biz olsak öyle yapardık. Ben de kendi adıma ve arkadaşlarımla yaptığımız başvuruyu geri çekeceğim. Böylece 15 gün sonunda tedbir kararı kalkar, Yargıtay’da alınan karar kesinleşmiş olur." ifadelerini kullandı.

"40 gün içinde kurultaya gidebiliriz"

Yargı sürecinin kesinleşmesinin ardından kongrenin önünde hiçbir engel kalmayacağını belirten Özel, Kılıçdaroğlu’na çağrısını yineleyerek şunları kaydetti;

Eğer Kemal Bey bu ifadelerinde samimiyse partinin avukatına talimat verecek ve Yargıtay’daki temyiz başvurusunu çekecek. Zaten karar lehlerine sonuçlandığı için onların temyiz etmesine gerek yok. Biz de başvurumuzu bu şekilde çekelim, her şey kalksın ve 40 gün içinde kurultaya gidelim.