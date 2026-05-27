Parçalı Bulutlu 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.05.2026 11:06

Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyası yeniden incelemeye alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyasının Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından yeniden incelendiğini ve dosyaya ilişkin "kanun yararına bozma" kararı alındığını açıkladı.

Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyası yeniden incelemeye alındı

Adalet Bakanı Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırının, milletin hafızasında derin izler bıraktığını, sporun ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanmasının, kamu vicdanını rahatsız etmeye devam ettiğini kaydeden Gürlek, "Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde, dosyaya ilişkin 'kanun yararına bozma' kararı dün itibarıyla alındı." bilgisini paylaştı.

"Amacımız, bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması"

Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu kararla birlikte, daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız, bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği vazife doğrultusunda adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek; kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz."

ETİKETLER
Akın Gürlek Fenerbahçe
Sıradaki Haber
Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:31
Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
12:39
Adanalı öğrencilerin tasarladığı su altı aracı dünya finalinde yarışacak
11:33
Yılın ilk dört ayında elektrikli ve hibrit otomobil satışları 150 bin sınırına yaklaştı
11:29
Çeşitli suçlardan aranan 66 bin kişi 100 günde yakalandı
11:17
Araçlarıyla seyahate çıkacaklara 'HGS bakiyesi' uyarısı
12:40
Kılıçdaroğlu: Genel başkanları kurultaylar seçer
Karakaya Barajı'nda açılan kapaklar görsel şölene dönüştü
Karakaya Barajı'nda açılan kapaklar görsel şölene dönüştü
FOTO FOKUS
Sultanbeyli'de kaçan kurbanlık kuaför salonuna daldı
Sultanbeyli'de kaçan kurbanlık kuaför salonuna daldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ