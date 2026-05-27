Türkiye genelinde Kurban Bayramı kutlanıyor

İstanbul'daki camilerde Kurban Bayramı namazı yoğun katılımla eda edildi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüpsultan, Taksim ve Büyük Çamlıca'nın yanı sıra şehrin dört bir yanındaki camilerde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camileri doldurmaya başladı.

Bayram namazı için Sultanahmet ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen, aralarında yerli ve yabancı turistlerin de olduğu çok sayıda kişi, camiye girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla, bazı yabancı turistler de yerel kıyafetleriyle camilere gitti.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin içi bayram namazı vaktinden önce doldu, içeride yer bulamayanlar Ayasofya Meydanı'na geçerek yanlarında getirdikleri seccadelerin üzerinde saf tuttu. Namazın ardından bazı yabancı turistler, günün anısına fotoğraf çektirdi. Cemaat, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Ankara

Başkentte çok sayıda kişi, Kurban Bayramı namazını Kocatepe ve Hacı Bayram Veli camilerinde kıldı.

Sabahın erken saatlerinde bayram namazı hareketliliği yaşanan başkentte, vatandaşlar kentteki camileri doldurdu. Kocatepe ve Hacı Bayram Veli camilerine gelen bazı vatandaşlar ise avluda saf tuttu.

Farklı ülkelerden Müslümanlar, camilere geleneksel kıyafetleriyle gelirken, bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla katıldı.

Bayram hutbesinde, vatandaşlara kurbanların eziyet edilmeden kesilmesi ve çevre temizliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı. Cami avlularında lokum ve çikolata ikramında bulunuldu.

Malatya

Kentte bayram namazını kılmak isteyenler camilere akın etti. Namaz ve hutbeden sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Adana

Adana'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatinde Seyhan Nehri kıyısındaki Sabancı Merkez Camisi'ne gitti. Bazı vatandaşlar, cami avlusundaki şadırvanda abdest alırken çocuklarıyla camiye gelenler vaaz dinledi. Cami içinde ve bahçesinde saf tutan vatandaşlar, daha sonra bayram namazını kıldı.

Mersin

Mersin'de de vatandaşlar, namaz kılmak için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne gitti.

İl Müftüsü Mustafa Topal, bayram namazının önemine değindiği vaazda birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi. Vatandaşlar daha sonra bayram namazı kıldı, dua etti. Mersin Valisi Atilla Toros, İl Müftüsü Topal ve AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Hatay

Hatay'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'ni doldurdu. İl Müftüsü Necati Şafak'ın vaazını dinleyen vatandaşlar, daha sonra saf tutarak bayram namazını kıldı, dua etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kılınan namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Osmaniye

Osmaniye'de Kurban Bayramı namazını kılmak için vatandaşlar erken saatlerde camilere gitti.

Sumbas ilçesinde merkez Fatih Camisi'ne gelerek saf tutan vatandaşlar, bayram namazını kıldıktan sonra bayramlaştı.

Konya

Konya'da vatandaşlar, kentteki Kapu, İplikçi, Alaaddin ve Aziziye gibi tarihi camilerde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar okunan hutbenin ardından dua etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Kapu Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından, vatandaşlarla bayramlaştı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için kentteki camilerde yoğunluk oluşturdu.

Selçuklu Camisi'nde saf tutan vatandaşlar, bayram namazını kıldıktan sonra hutbeyi dinleyerek dua etti.

Namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı.​​​​​​​

Aksaray

Aksaray'da Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki camilerde bayram namazı kılındı. Namaz sonrası vatandaşlar bayramlaştı.

Kayseri

Kayseri'de vatandaşlar, bayram namazını kılmak için kentin simgelerinden Camii Kebir başta olmak üzere camileri doldurdu. Bayram namazını kılan vatandaşlar, yapılan duaya eşlik etti. Vatandaşlar, namazın ardından bayramlaştı.

Sivas

Sivas'ta vatandaşlar, bayram namazı için kentteki camilere gitti. Tarihi camilerde yoğunluk oluştu. Kale Camisi'nde ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı öğrencilerin yöresel kıyafetleriyle namaz kılması dikkati çekti. Duanın edilmesinin ardından TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü, cemaatle bayramlaştı.

Yozgat

Yozgat'ta vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu. Çapanoğlu Büyük Camisi'nde bayram namazını kılan cemaat, yapılan duaya eşlik etti. Vatandaşlar, namazın ardından bayramlaştı.

Kırşehir

Kırşehir'de il protokolü ve vatandaşlar, bayram namazı için kentin simge camilerinden Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ne gitti. Vaazın ardından cemaat saf tutup bayram namazını kıldı, yapılan duaya eşlik etti. Namazın ardından Vali Murat Sefa Demiryürek ve protokol üyeleri, vatandaşlarla bayramlaştı. Cami avlusunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Nevşehir

Nevşehir'de vatandaşlar, bayram namazını kılmak için camilere gitti. Nevşehir Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi'nde bayram namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, verilen vaazda birlik, beraberlik ve yardımlaşma çağrısı yapıldı. Camiyi dolduran cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra duaya eşlik etti.

Niğde

Niğde'de vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu. Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne gelen vatandaşlar, vaaz dinledi. Bayram namazının ardından cemaat bayramlaştı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere gitti. Nur Camisi'nde bayram namazını kılan vatandaşlar, duaya eşlik etti. Namazın ardından Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Belediye Başkanı Ahmet Önal vatandaşlarla bayramlaştı. Cami avlusunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Gaziantep

Gaziantep'te Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camilerde yoğunluk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde Şahinbey Millet Camisi'ne gelen vatandaşlar İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'den vaaz dinledi. Görmez'in kıldırdığı namazın ardından vatandaşlar, dua etti, birbiriyle bayramlaştı.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da vatandaşlar, bayram namazı için tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti. Camide yer bulamayanlar, avluda namaz kıldı.

Vatandaşlar namaz sonrası bayramlaştı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta bayram namazı için gelenler, Abdulhamithan Camisi'ni doldurdu. Ezan öncesi camiyi dolduran cemaat, vaaz dinledi. Namaz ve hutbeden sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaştı.

Kilis

Kilis'te İl Müftüsü Alettin Bozkurt Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde, vaaz verdi. Bayram namazının kılınmasının ardından Kilis Valisi Ömer Kalaylı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Adıyaman

Bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde gelen cemaat camileri doldurdu. Kentteki Emir Sultan Camisi'ne gelen vatandaşlar Kurban Bayramı namazı kıldı. Namazın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak bilinen Ulu Cami'de vatandaşlar, bayram namazı için saf tuttu. Cami çıkışında vatandaşlara şeker ikram edildi.

Siirt

Siirt'te vatandaşlar, kentteki camilerde yoğunluk oluşturdu. Merkez Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ensar Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını kıldı. Okunan hutbe ve duaların ardından bayramlaşan vatandaşlara şeker ikram edildi.

Batman

Batman'da çok sayıda vatandaş, bayram namazını kılmak için Hamidiye Camisi'ne gitti. Bayram namazı kılan vatandaşlar, kurban ibadeti ve paylaşmanın önemine vurgu yapılan hutbeyi dinledi. Dua eden cemaat, program sonunda bayramlaştı.

Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi'ne gelen vatandaşlar, verilen vaazı dinledi.

Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül ile vatandaşlar namaz için saf tuttu. Kılınan namazın ardından dua edildi. Akkoyun ve Kılıç, vatandaşlarla bayramlaştı.

Elazığ

Elazığ'da Kurban Bayramı namazını kılmak için vatandaşlar, camileri doldurdu. Bayram namazını kılmak için İzzetpaşa Camisi'ne gelen cemaat verilen vaazın ardından saf tuttu. Kılınan namazın ardından hutbe okundu, dualar edildi. Daha sonra Elazığ Vali Yardımcısı Ömer Özbay ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ve vatandaşlar camide bayramlaştı. Cami cemaatine bayram şekeri ve kolonya ikram edildi.