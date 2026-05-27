Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını İstanbul'da kıldı

Namaz sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, bayramın manevi önemine vurgu yaparak, Filistin ve Gazze'deki duruma dikkat çekti.

Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı ve dayanışma günü olduğunu belirterek, tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban ibadetinin bir "teslimiyet" ve "yakınlaşma" anlamına geldiğini ifade etti.

"Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba-evladın bir bütünüyle olan teslimiyetini, kurban ile de Allah'a yakınlaşmayı görüyoruz." diye konuşan Erdoğan, kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getiren Müslümanlara da değindi. Arafat'ta sergilenen birlik ve beraberlik tablosunun önemini vurguladı.

Hac dönüşlerinin başladığını anımsatan Erdoğan, "Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin." temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın hüzünlü tarafının ise Filistin ve Gazze'de yaşananlar olduğunu kaydetti.

Bölgedeki insani drama karşı kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

Her şeyden önce tabii bir Filistin'i yaşadık, bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim, bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar yardımcımız olsun. Kurban Bayramı İslam aleminin ittihadına inşallah vesile olsun diyorum.