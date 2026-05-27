Kurban Bayramı boyunca hava nasıl olacak?

MGM’nin yayımladığı hava tahmin raporuna göre, bayramın ilk günü olan bugün yerel bazda görülecek yağışlar, ikinci günden itibaren yurdun genelinde etkili olacak.

Bugün yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken; İç Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İstanbul’da sıcaklık 27, Ankara’da 25, İzmir’de ise 30 derece civarında seyredecek.

Yağışlar yurt geneline yayılacak

Bayramın ikinci günü yağışlı hava etkisini artırarak geniş bir alana yayılacak. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin tamamında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle İç Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Batı Karadeniz'de yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Sıcaklıklar cuma günü düşmeye başlayacak

MGM raporunda, cuma gününden itibaren sıcaklıklarda önemli bir değişim yaşanacağı vurgulandı. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Bayramın üçüncü günü Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli yağışlar devam ederken, Marmara ve Ege'de hava parçalı bulutlu olacak.

Bayramın son günü serin ve yağışlı hava doğuya kayacak

Bayramın son gününde yağışlar Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde etkisini sürdürecek. Batı illerinde ise az bulutlu ve serin bir hava hakim olacak. Ankara’da sıcaklığın 20 dereceye kadar düşmesi beklenirken, İstanbul’da 23, Erzurum'da ise 15 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, bayram boyunca seyahat edecek sürücüleri özellikle kuvvetli sağanak yağış beklenen bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.