Dünya
AA 27.05.2026 07:00

İslam dünyası Kurban Bayramı'nı kutluyor

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'nın Battambang eyaletinde Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.

İslam dünyası Kurban Bayramı'nı kutluyor
[Fotograf: AA]

Battambang'taki Nuru İslam Camisi ve cami avlusunda toplanan vatandaşlar, bayram namazı için saf tuttu.

Yerel kıyafetleriyle sabahın erken saatlerinde camiye gelen Müslümanlar, bayram namazını kılarak dua etti.

Bayram sevincinin hissedildiği cami avlusunda renkli görüntüler oluştu.

İslam dünyası Kurban Bayramı'nı kutluyor

Namazın ardından hutbe irad eden cami imamı, Kurban Bayramı'nın önemi ile İslamiyet'in kardeşlik ve yardımlaşma anlayışına ilişkin cemaate bilgi verdi.

Namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı.​​​​​​​

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kurban kesimi ve dağıtımı için Battambang'a gelen görevliler de bayram namazını kılarak dua etti.

TDV kafilesi bayram namazı çıkışı çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

