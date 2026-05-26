Hacı adayları Arafat vakfesini tamamlayıp Müzdelife'ye geçti

Arafat'taki vakfenin ardından kafileler halinde Müzdelife'ye ulaşan hacılar, burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirip "Cem-i Tehir" yaparak, Müzdelife vakfesini gerçekleştirdi.

Hacılar, bayramın ilk günü Mina'daki "Cemerat" bölgesinde yapılacak şeytan taşlama ibadeti için Müzdelife'de taş topladı.

Kafileler halinde Mina'ya hareket edecek hacılar, burada "Büyük Şeytan" olarak bilinen Akabe Cemresi'ne 7 taş atacak.

Hacıların kurbanları, hac organizasyonu kapsamında vekalet yoluyla kesilecek.

Tıraş olup ihramdan çıkacak hacılar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafını gerçekleştirip haccın sayını yapacak.