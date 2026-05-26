Açık 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.05.2026 23:35

Çanakkale'de firari 2 FETÖ'cü yakalandı

Çanakkale'de huzur uygulamalarında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Çanakkale'de firari 2 FETÖ'cü yakalandı

18-25 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Uygulamalarda ayrıca 9 bin 555 kişi ve 2 bin 926 araç incelendi, farklı suçlardan aranması bulunan 18 kişi yakalandı. 556 araç sürücüsüne idari trafik para cezası kesildi.

Toplamda 60,75 gram narkotik madde, 20 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 11 adet fişek, hassas terazi, bitki yetiştirmede kullanılan düzenekler ve 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Uygulamalarda 53 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, yasadışı kenevir ekimi suçundan yakalanan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 55 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

ETİKETLER
Çanakkale FETÖ
Sıradaki Haber
Hareket halindeki araç adeta küle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:33
Porto Riko Valisi Gonzalez: ABD önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlıyor
00:16
Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı
23:43
Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'ye başvuru yaptı
22:48
UNIFIL'den kritik rapor: Bir günde 91 hava sahası ihlali
22:12
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı
22:02
Bakan Güler, Edirne'de 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret etti
İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü
İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü
FOTO FOKUS
İstanbul çiçeklerine Singapur'da yoğun ilgi
İstanbul çiçeklerine Singapur'da yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ