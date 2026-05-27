Az Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.05.2026 10:22

İstanbul'da bayram sabahı yollar boş kaldı

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde ana yollar, bağlantı yolları ve toplu taşımada sakinlik yaşanıyor. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 6 olarak ölçüldü.

İstanbul'da bayram sabahı yollar boş kaldı
[Fotograf: AA]

Kurban Bayramı tatilinde kimilerinin memleketlerine veya tatil beldelerine gitmesi ve kent genelinde kurban kesim çalışmaları nedeniyle megakentte yollar boş kaldı.

İki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde her iki yönde trafik akıcı ilerliyor.

TEM Otoyolu, D-100 kara yolu, Şile Otoyolu ve sahil yolları gibi ana arterlerde de sakinlik gözleniyor.

Kentin en yoğun noktalarından Mecidiyeköy, Altunizade, Cevizlibağ ve Avcılar metrobüs istasyonlarında az sayıda vatandaşın araç beklediği görülüyor.

Trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 8, Anadolu Yakası'nda yüzde 6, kent genelinde ise yüzde 6 olarak ölçüldü.

ETİKETLER
İstanbul Trafik
Sıradaki Haber
Çanakkale'de firari 2 FETÖ'cü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:41
Altın güne düşüşle başladı
09:57
Petrol fiyatları talep endişeleriyle geriliyor
09:55
Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
08:37
İletişim Başkanı Duran'dan Kurban Bayramı mesajı
08:19
Türkiye genelinde Kurban Bayramı kutlanıyor
07:36
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye hedefi demokratik kanallarla güçlenecek
Müslümanlar Mescid-i Aksa’ya akın etti
Müslümanlar Mescid-i Aksa’ya akın etti
FOTO FOKUS
İstanbul çiçeklerine Singapur'da yoğun ilgi
İstanbul çiçeklerine Singapur'da yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ