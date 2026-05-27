AA 27.05.2026 12:26

Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'nde yakınlarının kabirlerine ziyaretlerde bulundu.

Bayram namazının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelmeye başlayan aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti.

Şehit mezarlarındaki çiçekleri sulayan aileler, yanlarında getirdikleri bayram çikolatalarını ve lokumları da diğer ziyaretçilere ikram etti.

Zaman zaman duygusal anlar yaşayan aileler, birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalıştı.

Şehit Gökhan Kılıç'ın babası Halis Kılıç, canlarından bir parçayı vatan için toprağa verdiklerini söyledi.

Şehit aileleri olarak hem üzgün hem gururlu olduklarını belirten Kılıç, "Vatanımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

Bayramın üç gününü şehitlikte geçireceklerini dile getiren Kılıç, "Biz burada bayramlaşıyoruz, burada yatıp burada kalkıyoruz." dedi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş'ın aile dostu Rasim Duman ise şehidin ellerinde büyüdüğünü söyledi.

Şehit Sercan Baş'ın dört dörtlük bir insan olduğunu vurgulayan Duman, "Çalıştı, çabaladı, asker oldu, şehit oldu. Bizim ciğerimiz parçalandı. Annesi büyüttü, asker ocağına yolladı" diye konuştu.

Şehit olmadan evvel bayramlarda şehit Baş'la hep birlikte vakit geçirdiklerini, aile gibi olduklarını belirten Duman, "Allah kimseye böyle bir acı vermesin." ifadesini kullandı.

