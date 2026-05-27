Ekonomi
AA 27.05.2026 13:06

Havalimanları 5 yılda 8 milyondan fazla uçağı ağırladı

Türkiye'deki havalimanlarının sivil ticari uçak trafiği, 2021-2025 döneminde 8 milyon 80 bin 142'yi buldu. Sivil ticari uçak trafiğinin 4 milyon 290 bin 959'u iç hatlarda, 3 milyon 789 bin 183'ü dış hatlarda gerçekleşti. İstanbul Havalimanı, 2 milyon 277 bin 840'la sivil ticari uçak trafiğinin dörtte birinden fazlasına tek başına ev sahipliği yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de 58 havalimanı ile hizmet veren havacılık sektörü büyümesini sürdürüyor.

Türkiye, son 5 yılda hava yolu yatırımlarında önemli projelere imza atarken bu dönemde Çukurova, Rize-Artvin ve Yeni Tokat havalimanları kullanıma sunuldu.

Eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu devreye alınan İstanbul Havalimanı, üç uçağın birbirinden bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği Avrupa'da ilk havalimanı olarak öne çıktı.

Antalya ve Esenboğa gibi havalimanlarında da yeni tesislerle kapasite artışı sağladı.

Türkiye'nin sivil uçak trafiği, sektöre yönelik yeni yatırımlarla 2021-2025 döneminde önemli artış gösterdi.

Uçuş trafiği geçen yıl 1,9 milyonu aştı

Havalimanlarına iniş ve kalkış yapan sivil ticari uçak trafiği 2021'de 1 milyon 204 bin 618 olurken, bu rakam Kovid-19 Salgını'nın etkilerinin ortadan kalkmasıyla 2022'de 1 milyon 488 bin 626'ya çıktı.

Uçak trafiği, 2023'te 1 milyon 685 bin 877'ye ulaşırken, 2024'te 1 milyon 772 bin 610 olarak kayıtlara geçti.

Havalimanlarındaki yoğunluk, geçen yıl 2024'e göre yüzde 8,8 artarak 1 milyon 928 bin 411'e ulaştı.

Böylece Türkiye'deki havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı 5 yılda 8 milyon 80 bin 142'yi buldu.

Toplam trafiğin 4 milyon 290 bin 959'u iç hatlarda, 3 milyon 789 bin 183'ü ise dış hatlarda gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı, sivil ticari uçak trafiğinin dörtte birinden fazlasına tek başına ev sahipliği yaparken, söz konusu dönemde bu havalimanından iniş-kalkış yapan uçak sayısı 2 milyon 277 bin 840 olarak kayıtlara geçti.

