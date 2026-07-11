15 Temmuz'da binlerce kişi şehitler için yürüyecek

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yıl dönümünde, hain darbe girişimine karşı verilen destansı mücadelenin simge mekanlarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bu yıl da binlerce vatandaşı bir araya getirecek.

İletişim Başkanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ile Türkiye Atletizm Federasyonu koordinasyonunda düzenlenecek program, sabah saat 8 civarında başlayacak.

Program kapsamında vatandaşlar, köprü güzergahında yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirerek; 15 Temmuz şehitlerini rahmet, gazileri ise minnetle anacak.

Yürüyüşte, ellerinde Türk bayrakları taşıyan binlerce kişi, 10 yıl önce milli iradeye sahip çıkmak için canlarını ortaya koyan kahramanların izinde aynı güzergâhta buluşacak.

Programda, birlik, beraberlik ve milli dayanışma ruhunu yansıtan çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Program kapsamında köprü üzerinde bir araya gelecek vatandaşlar, “İrade Bizim Zafer Bizim” anlayışıyla şehitlerin aziz hatırasını yaşatacak, demokrasiye ve millî iradeye sahip çıkma kararlılığını bir kez daha ortaya koyacak.

15 Temmuz 2016 gecesi darbecilere karşı verilen mücadelenin en önemli sembollerinden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, o gece milletin cesareti, fedakârlığı ve kararlılığıyla tarihe geçen direnişin en güçlü hafıza mekanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Onuncu yılında düzenlenecek yürüyüşün, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılması, şehitlerin fedakarlığının unutulmaması ve milli birlik bilincinin güçlendirilmesi açısından önemli bir anlam taşıyor.

Yürüyüşün, milletin hafızasında derin izler bırakan o tarihi gecenin unutulmaması ve “tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” ülküsü etrafında oluşan birlik ruhunun yaşatılmasına güçlü bir katkı sunması hedefleniyor.

10. Yıl Anma Yürüyüşü için katılımcı duyurusu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilecek “İrade Bizim, Zafer Bizim – 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü” için katılımcılara Göğüs Numarası / T‑Shirt / Çanta dağıtımı yapılacaktır. Etkinlik sonunda katılımcılara Hatıra Madalyası verilecektir.

Malzeme Dağıtım Tarihleri:

13 – 14 Temmuz 2026

Avrupa Yakası Dağıtım Noktası:

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu / Saat: 11:00 – 19:00

Anadolu Yakası Dağıtım Noktası:

Burhan Felek Atletizm Sahası / Saat: 11:00 – 19:00

Köprü güvenliği ve yürüyüş güzergahı düzenlemeleri nedeniyle katılımcı sayısı 5 bin kişi ile sınırlandırıldı. Gögüs Numarası olmayan Güvenlik noktasından alınmayacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. Yıl Anma Yürüyüşü’ne katılmak adına kayıt yaptırmak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.