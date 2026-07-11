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Gündem
AA 11.07.2026 21:01

MİT aracına kurulan pusuyla şehit olan Kaskatı'nın fotoğrafını paylaştı

Milli İstihbarat Teşkilatı 1931-1950 yılları arasında Bulgaristan'da Türkiye aleyhindeki faaliyetlere karşı önemli görevler üstlenen teşkilat mensubu Arif Necip Kaskatı'nın fotoğrafını paylaştı.

MİT aracına kurulan pusuyla şehit olan Kaskatı'nın fotoğrafını paylaştı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "Fotoğraflar" bölümünde yayımlanan görsellere bir yenisi eklendi.

Söz konusu görsel, 1901'de Razgrad'da doğan ve MİT'in öncülü olan Milli Emniyet Hizmeti (MAH) mensubu olarak önemli görevler üstlenen Arif Necip Kaskatı'nın fotoğrafı oldu.

Fotoğrafın yanında Kaskatı'nın hayatına ilişkin şu bilgiler yer aldı:

"1901 Razgrad doğumlu Arif Necip Kaskatı, MAH bünyesinde Bulgaristan'da, Türkiye aleyhine yürütülen faaliyetler hakkında 1931 yılından şehit edildiği 1950 yılına kadar önemli görevler ifa etmiştir.

İstanbul gazetelerinin birçoğunun Trakya muhabirliğini yürüten, Bulgarcayı çok iyi derecede konuşan ve Bulgaristan'daki Türk soydaşlar arasında 'Bay Hristo' lakabıyla bilinen Kaskatı, görev yaptığı dönemde sağlam karakteri ve vatanseverliğiyle tanınmıştır.

Çift taraflı çalıştığı değerlendirilen bir Bulgar ajanı yüzünden Haziran 1950'de Bulgaristan sınırından Edirne'ye geçmeye çalıştığı sırada Bulgarlar tarafından aracına kurulan pusu neticesinde şehit olmuştur. Ruhu șad olsun."

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