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Gündem
AA 11.07.2026 20:19

Filenin Sultanları Milletler Ligi Finalleri'ne katılmayı garantiledi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin üçüncü etabındaki üçüncü maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları Çin'de düzenlenecek VNL Finalleri'ne katılmayı garantiledi.

Filenin Sultanları Milletler Ligi Finalleri'ne katılmayı garantiledi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Japonya'nın Osaka kentinde oynanan maçta, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekibimiz, mücadeleyi 22-25, 25-22, 22-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kazandı.

Bu sonuçla ay-yıldızlılarımız, turnuvadaki 11. maçında 8. galibiyetini alırken 3. yenilgisini yaşadı ve 4. sıraya yükseldi. Puan tablosunun zirvesindeki ABD'nin ise 11. müsabakada 9. galibiyeti bulunuyor. Böylece A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'de düzenlenecek VNL Finalleri'ne katılmayı garantiledi.

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde oynanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL'nin üçüncü etabındaki son maçında yarın TSİ 09.30'da Tayland ile karşılaşacak.

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Filenin Sultanları Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı
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