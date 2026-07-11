Filenin Sultanları Milletler Ligi Finalleri'ne katılmayı garantiledi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Japonya'nın Osaka kentinde oynanan maçta, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekibimiz, mücadeleyi 22-25, 25-22, 22-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kazandı.

Bu sonuçla ay-yıldızlılarımız, turnuvadaki 11. maçında 8. galibiyetini alırken 3. yenilgisini yaşadı ve 4. sıraya yükseldi. Puan tablosunun zirvesindeki ABD'nin ise 11. müsabakada 9. galibiyeti bulunuyor. Böylece A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'de düzenlenecek VNL Finalleri'ne katılmayı garantiledi.

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde oynanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL'nin üçüncü etabındaki son maçında yarın TSİ 09.30'da Tayland ile karşılaşacak.