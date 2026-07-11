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Dünya
AA 11.07.2026 19:25

ABD Kongre Üyesi Ro Khanna işgalci İsrailliler tarafından alıkonuldu

İşgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret eden ABD Kongre Üyesi Ro Khanna, Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinde önce Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ardından ise katil İsrail ordusu tarafından alıkonuldu.

ABD Kongre Üyesi Ro Khanna işgalci İsrailliler tarafından alıkonuldu
[Fotoğraf: Ro Khanna (X hesabı)]

İşgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret eden ABD Kongre Üyesi Ro Khanna, X hesabından, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusu tarafından alıkonulduğu anları paylaştı.

"Filistin'e yaptığım seyahat sırasında, Amerikan yapımı M4'leri elinde sallayan İsrailli yerleşimciler beni ve diğer Amerikalıları gözaltına aldı." ifadesini kullanan Khanna, daha sonra İsrail ordusunun olay yerine intikal ettiğini ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tarafında yer alarak kendisini alıkoymaya devam ettiklerini belirtti.

 

Khanna paylaşımında, "Büyük bir hata yaptılar." diye yazdı.

"İşgal altındaki Filistinlilerin her gün nasıl hissettiklerini bir düşünün"

New York Times (NYT) gazetesinin konuya ilişkin haberinde, Khanna'nın 90 dakika boyunca bölgeden ayrılmasına izin verilmediği ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hakaretlerine maruz kaldığı aktarıldı.

Haberde, Khanna'nın kendisini çaresiz hissettiğine dair ifadelerine ve "Bir Amerikan kongre üyesini 90 dakika boyunca çaresiz hissettirebiliyorlarsa, işgal altındaki Filistinlilerin her gün nasıl hissettiklerini bir düşünün." sözlerine yer verildi.

Khanna'nın ABD'de 2028 seçimleri için Demokrat Parti'nin potansiyel başkan adayı olduğuna dikkat çekilen haberde, ABD'de önceden başkan adaylarının İsrail'e destek vermek için bölgeye geldiği; fakat son dönemde oluşan İsrail karşıtlığı nedeniyle ABD'li siyasetçilerin Tel Aviv yönetimine eleştirilerini dile getirmek için bölgeyi ziyaret ettiği vurgulandı.

Habere göre, Khanna, işgal altındaki Batı Şeria'da gözlemlediklerinin siyasi görüşlerini ve belki de başkan adaylığını şekillendireceğini, Filistinlilerin haklarının kampanyasının ana odak noktası olacağını belirterek, "Aday olup olmamamdan bağımsız olarak Amerika'nın her köşesine gidip onların hikayelerini ve Batı Şeria'da yaşananları anlatacağım." dedi.

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