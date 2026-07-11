Açık 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.07.2026 18:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Lübnan Başbakanı Salam'a anlamlı jest

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Nevvaf Sealam’a dedesi Selim Ali Salam’ın anılarının Türkçe çevirisini hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Lübnan Başbakanı Salam'a anlamlı jest

Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Nevvaf Salam, sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dedesi Selim Ali Selam’ın anılarının Türkçe çevirisini kendisine hediye ettiği anın fotoğrafını paylaştı.

"Bu nazik jestten çok etkilendiğini" ifade eden Başbakan Salam, dedesi Selim Ali Salam’ın Beyrut Islahat Hareketi’nin kurucusu olduğunu ve 1908 ile 1914 yıllarında Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Beyrut milletvekili olarak görev yaptığını belirtti.

Dedesinin aydınlanma ve reform hareketinin önde gelen isimlerinden biri olduğunu kaydeden Salam, ayrıca 1913’te Paris’te düzenlenen Birinci Arap Kongresi Yürütme Komitesi üyeleri arasında bulunduğunu ve Osmanlı Devleti’nde adem-i merkeziyet ile modernleşmeyi savunan Arap milliyetçi taleplerinin hazırlanmasında rol aldığını ifade etti.

Selim Ali Salam, II. Meşrutiyet döneminde 1908 ve 1914 yıllarında Beyrut mebusu olarak Osmanlı Meclis-i Mebusanı'na seçildi. 1918-1919 yıllarında Beyrut Belediye Başkanı (Şehremini) olarak görev yapan Selim Ali Salam’ın, Osmanlı Devleti’nin son dönemine ve Arap siyasi tarihine ışık tutan hatıratı, “Beyrut Şehremininin Anıları (1908-1918)” adıyla Türkçeye çevrilerek yayımlandı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Salam, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde kabul edilmişti.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Lübnan
Sıradaki Haber
Eyfel Kulesi'ne aşırı sıcak engeli: Ziyarete erken kapatılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:34
ABD Kongre Üyesi Ro Khanna işgalci İsrailliler tarafından alıkonuldu
19:03
Türk araştırmacının yer aldığı çalışmayla ter ve nemden enerji üretebilen batarya geliştirildi
19:04
Çankaya Belediye Başkanı Güner gözaltına alındı
17:59
Sadettin Saran'ın uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl hapsi isteniyor
17:55
Eyfel Kulesi'ne aşırı sıcak engeli: Ziyarete erken kapatılacak
19:04
GİMAT Toptancılar Sitesi'nde iş yerinde yangın çıktı
NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damgası
NATO Zirvesi'ne Türk mutfağı damgası
FOTO FOKUS
LGS'de 500 tam puan alan Sarıdayı, savcı olmayı hedefliyor
LGS'de 500 tam puan alan Sarıdayı, savcı olmayı hedefliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ