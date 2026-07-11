Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Lübnan Başbakanı Salam'a anlamlı jest

Türkiye'yi ziyaret eden Lübnan Başbakanı Nevvaf Salam, sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dedesi Selim Ali Selam’ın anılarının Türkçe çevirisini kendisine hediye ettiği anın fotoğrafını paylaştı.

"Bu nazik jestten çok etkilendiğini" ifade eden Başbakan Salam, dedesi Selim Ali Salam’ın Beyrut Islahat Hareketi’nin kurucusu olduğunu ve 1908 ile 1914 yıllarında Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Beyrut milletvekili olarak görev yaptığını belirtti.

Dedesinin aydınlanma ve reform hareketinin önde gelen isimlerinden biri olduğunu kaydeden Salam, ayrıca 1913’te Paris’te düzenlenen Birinci Arap Kongresi Yürütme Komitesi üyeleri arasında bulunduğunu ve Osmanlı Devleti’nde adem-i merkeziyet ile modernleşmeyi savunan Arap milliyetçi taleplerinin hazırlanmasında rol aldığını ifade etti.

Selim Ali Salam, II. Meşrutiyet döneminde 1908 ve 1914 yıllarında Beyrut mebusu olarak Osmanlı Meclis-i Mebusanı'na seçildi. 1918-1919 yıllarında Beyrut Belediye Başkanı (Şehremini) olarak görev yapan Selim Ali Salam’ın, Osmanlı Devleti’nin son dönemine ve Arap siyasi tarihine ışık tutan hatıratı, “Beyrut Şehremininin Anıları (1908-1918)” adıyla Türkçeye çevrilerek yayımlandı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Salam, Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde kabul edilmişti.