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Dünya
AA 11.07.2026 17:50

Eyfel Kulesi'ne aşırı sıcak engeli: Ziyarete erken kapatılacak

Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi'nin, aşırı sıcaklar nedeniyle bu hafta sonu kapılarını ziyarete erken kapatacağı belirtildi.

Eyfel Kulesi'ne aşırı sıcak engeli: Ziyarete erken kapatılacak
[Fotograf: AA]

Eyfel Kulesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle Kule'nin ziyaret saatlerinde değişikliğe gidildi.

Kule, bugün ve yarın yerel saatle 16.00'dan itibaren ziyarete kapılarını kapatacak. Standart uygulamada, Eyfel Kulesi yerel saatle 00.45'e kadar ziyaret edilebiliyor.

Tarihi yapıyı bu hafta sonu ziyaret etmek isteyenler, en son yerel saatle 12.15'te içeriye alınacak.

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 24 vilayette "kırmızı alarm", 59 vilayette ise "turuncu alarm" verilmişti. Ülkede gün içinde hava sıcaklıklarının 39 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

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