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TRT Haber, AA 11.07.2026 18:49

Çankaya Belediye Başkanı Güner gözaltına alındı

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Çankaya Belediye Başkanı Güner gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, KKTC'den hareket eden uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Havalimanında görevli polislerce gözaltına alınan Güner, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Güner'in de yer aldığı 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, sabah saatlerinde adreslerinde arama ve el koyma işlemi yapılan şüphelilerden 29'u gözaltına alınmıştı.

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