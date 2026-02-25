Artemis roketi onarım için hangara çekiliyor: Ay görevi ertelendi

Ocak ortasından bu yana Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi'nde fırlatma rampasında bekleyen 98 metre uzunluğundaki roketin üst aşamasında, helyum akışını engelleyen bir tıkanıklık tespit edildi.

Mühendisler, sorunun kaynağını belirlemek ve gerekli onarımları yapmak için roketin hangara alınması gerektiğini bildirdi.

Fırlatma için yeni hedef Nisan ayı

NASA yetkilileri, Artemis II misyonunun fırlatma tarihinin en erken Nisan ayına ertelendiğini, ancak kesin takvimin onarım sürecine bağlı olacağını açıkladı.

NASA Yöneticisi Jared Isaacman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ekibin yoğun çalışmalarına rağmen yaşanan bu gelişmenin üzüntü verici olduğunu ancak güvenliğin öncelikli olduğunu vurguladı.

Roketin yaklaşık 6,5 kilometrelik hangara dönüş yolculuğu oldukça titiz bir operasyon gerektiriyor.

Yaklaşık 5 milyon kilogram ağırlığındaki roket ve üzerindeki Orion kapsülü, "crawler-transporter" adı verilen devasa bir taşıma platformuyla saatte yaklaşık 1,6 kilometre hızla hareket ettirilecek. 12 saat sürmesi beklenen bu yolculuğun ardından roket, Araç Montaj Binası'na (VAB) ulaştırılacak.

Hangarda geniş kapsamlı bakım yapılacak

Roket hangara ulaştığında mühendisler, helyum akışındaki tıkanıklığı gidermenin yanı sıra diğer bakım işlemlerini de gerçekleştirecek. NASA, bu süreçte roketin üst aşamasındaki bataryaların ve uçuş sonlandırma sistemi gibi kritik güvenlik mekanizmalarının da test edilip yenileneceğini duyurdu.