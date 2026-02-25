Çok Bulutlu 5.9ºC Ankara
Dünya
AA 25.02.2026 14:23

Fidyeciler kimlikleri yarıştırdı, 85 yaşındaki yanlış kişiyi öldürdü

Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan 85 yaşındaki Chris Baghsarian, yanlış kişi olduğu düşünülerek evinden kaçırıldıktan sonra ölü bulundu. Polis, yaşlı adamın bir fidye operasyonunda asıl hedefin yerine yanlışlıkla kaçırıldığını açıkladı.

Fidyeciler kimlikleri yarıştırdı, 85 yaşındaki yanlış kişiyi öldürdü

Yalnız yaşayan ve eşini yıllar önce kaybeden Baghsarian, 13 Şubat sabahı yatağından zorla alınarak kaçırıldı. Dedektif Andrew Marks, saldırganların aslında başka birini hedeflediğini ve büyük bir meblağ karşılığında fidye istemeyi planladıklarını belirtti.

Polisin çağrılarına rağmen serbest bırakılmadı

Kaçırma olayının hemen ardından Yeni Güney Galler (NSW) Polisi, düzenlediği basın toplantılarıyla şüphelilere yanlış kişiyi aldıklarını bildirerek yaşlı adamın güvenli bir yere bırakılması için çağrıda bulundu. Ancak bu süreçte Baghsarian’ın elleri bağlı halde tutulduğu bir video ortaya çıktı.

Polis ekipleri, videonun çekildiği Sidney dışındaki terk edilmiş mülkü tespit edip baskın düzenlediğinde yaşlı adamın oradan çoktan götürüldüğü anlaşıldı. 12 günlük arama çalışmalarının ardından, Baghsarian’ın cansız bedeni Sidney'in batısındaki kırsal bir alanda, bir golf sahasının yakınında bulundu.

Şafak operasyonuyla iki kişi yakalandı

Cesedin bulunmasından 24 saat geçmeden operasyon için düğmeye basan özel timler, iki ayrı mülke baskın düzenledi. Operasyonlarda 24 ve 29 yaşlarındaki iki zanlı gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilmesi beklenen zanlılar, adam kaçırma ve cinayet suçlamalarıyla yargılanacak.

Polis, bu korkunç olayda en az üç kişinin parmağı olduğunu ve yeni gözaltıların beklendiğini bildirdi. Ailesi yaptıkları açıklamada, olayı "gerçek dışı bir kabus" olarak nitelendirirken, hayatı boyunca kimseye zararı dokunmayan Baghsarian'ın böyle bir suç ağının kurbanı olmasının derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

