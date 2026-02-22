Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
Yaşam
AA 22.02.2026 17:12

Oyuncu Ali Tutal vefat etti

"Güneşi Gördüm", "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın"ın aralarında olduğu birçok yapımda rol alan usta oyuncu Ali Tutal, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu Ali Tutal vefat etti

Geçirdiği beyin kanaması sonrası geçen ay hastaneye kaldırılan Tutal, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, usta oyuncunun vefatı duyuruldu.

Paylaşımda, "Türk tiyatrosunun ve ekranların değerli isimlerinden, usta oyuncu Ali Tutal'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Sanat hayatı boyunca kültür ve sanatımıza katkılar sunan Ali Tutal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadesine yer verildi.

Diyarbakır'da 1950'de dünyaya gelen Ali Tutal, sinema dünyasında birçok eserde yer aldı. Kariyerine 1976'da "İzin" adlı filmle adım atan sanatçı, bugüne kadar 50'nin üzerinde filmde ve birçok televizyon dizisinde oynadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı
