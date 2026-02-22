Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.02.2026 16:14

İsrail'in Ofer Cezaevi yönetimi, Filistinli tutuklulara sahur ile iftar vakitlerini bildirmiyor

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, işgal altındaki Batı Şeria’nın orta kesiminde bulunan Ofer Cezaevi yönetiminin, Filistinli tutukluların ramazanda oruçlarını doğru vakitte tutmalarını engellediğini bildirdi.

İsrail'in Ofer Cezaevi yönetimi, Filistinli tutuklulara sahur ile iftar vakitlerini bildirmiyor
[Fotograf: AA]

Heyetten yapılan yazılı açıklamada, Ofer Cezaevi yönetiminin tutuklulara sabah ve akşam ezanlarının saatlerini bildirmediği, bu durumun da oruç ve iftarın doğru vakitte yapılmasını imkansız hale getirdiği belirtildi.

Heyetin avukatı Halid Mahacine de Filistin’in Sesi Radyosu’na yaptığı açıklamada, Gilboa Cezaevi’ndeki tutukluların da ramazan ayının başladığını önceden bilmediklerini ve cezaevi yönetiminin kendilerine herhangi bir bilgilendirme yapmadığını söyledi.

Mahacine, "İşgal makamları, dini münasebetlerde Filistinli tutukluların sevincini gölgelemeye çalışıyor. Filistinli tutuklulara baskı ve kötü muamele uygulayarak ailelerinin de ramazan sevincini eksik ve buruk hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Gilboa Cezaevi’ndeki Filistinli bir tutuklunun, İsrail mahkemesine çıkarıldığı sırada ramazanın başladığını öğrendiğini aktaran Mahacine, "Tutuklular sahur yapamadan oruç tutuyor, iftar ise ramazan ruhuyla bağdaşmayan uzun bir acıya dönüşüyor. Tutuklular iki yılı aşkın süredir yalnızca birkaç lokma yiyecekle iftar yapmak zorunda bırakılıyor." dedi.

Daha önce Ofer Cezaevi’nden serbest bırakılan tutuklular, içerideki mahkumların mesajını ileterek, cezaevine yakın köylerdeki cami imamlarından ezan sesini yükseltmeleri talebinde bulunmuştu.

İsrail hapishanelerinde 350’si çocuk olmak üzere 9 binden fazla Filistinlinin bulunduğu, tutukluların işkence, kötü muamele, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi uygulamalara maruz kaldığı; bu nedenle onlarcasının hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail’in, Ekim 2023’te ABD desteğiyle Gazze Şeridi’ne başlattığı ve iki yıl süren saldırılarla eş zamanlı olarak, Filistinli tutuklulara yönelik baskı ve kısıtlamaları da artırdığı ifade ediliyor. Bu süreçte Gazze’de 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazlası yaralandı.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda Filistinli bir kadın hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:15
Oyuncu Ali Tutal vefat etti
17:10
İşgalci İsrailliler ramazanda da Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürüyor
17:02
ABD'de yaşanan çığda hayatını kaybeden kayakçıların sayısı 9 oldu
16:27
'Savcıyım' diyerek tehditler savuran kadın tutuklandı
15:47
Hatay'da horoz dövüştürenlere 990 bin lira ceza
15:38
Muğla'da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı
Rize'de Kaçkar Dağları ve yaylalardaki kar manzarası
Rize'de Kaçkar Dağları ve yaylalardaki kar manzarası
FOTO FOKUS
Gazze’de milyonlarca kişi ramazana evlerinden uzakta giriyor
Gazze’de milyonlarca kişi ramazana evlerinden uzakta giriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ