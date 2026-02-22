Hafif Sağanak Yağışlı 6.7ºC Ankara
Dünya
AA 22.02.2026 15:16

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda Filistinli bir kadın hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda Filistinli bir kadın hayatını kaybetti
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin kuzeydeki Beyt Lahiye beldesinde açtığı ateş sonucu Besme Azzam Bennat hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, söz konusu saldırının, ateşkes anlaşması uyarınca İsrail ordusunun kontrol alanı dışında kalan bölgede meydana geldiğini aktardı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırıları ve topçu atışlarıyla saldırı düzenlemişti.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana son verilere göre İsrail'in saldırılarında 614 kişi hayatını kaybederken, 1643 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 171 bin kişiden fazlası yaralandı.

İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
