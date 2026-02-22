Çok Bulutlu 6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.02.2026 13:15

Kremlin: Nükleer silah yerleştirilmesi halinde Estonya hedefimiz olur

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Estonya’ya nükleer silah konuşlandırılması halinde Rus nükleer silahlarının Estonya topraklarını hedef alacağını bildirdi.

Kremlin: Nükleer silah yerleştirilmesi halinde Estonya hedefimiz olur
[Temsili fotoğraf]

Peskov, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya'da, Estonya'ya NATO'nun savunma planı dahilinde nükleer silah konuşlandırılması halinde Moskova'nın tepkisinin ne olacağına yönelik soruyu yanıtladı.

Estonya’nın Rusya’ya yakın olduğuna dikkati çeken Peskov, tıpkı diğer Avrupa ülkeleri gibi bu ülkeyi de tehdit etmediklerini dile getirdi.

Peskov, "Ancak Estonya topraklarında bize yönelik nükleer silahlar konuşlanacaksa, o zaman bizim nükleer silahlarımız da Estonya topraklarını hedef alacaktır. Estonya bunu açıkça anlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, Rusya’nın, özellikle nükleer caydırıcılık konularında kendi güvenliğini sağlamak için her zaman gerekeni yapacağını sözlerine ekledi.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, NATO’nun savunma planları çerçevesinde gerekli görülmesi halinde Estonya topraklarına nükleer silah konuşlandırılmasına karşı olmadıklarını bildirmişti.

ETİKETLER
Rusya Kremlin
Sıradaki Haber
ABD'de İslam'ı seçen Shamicka Paul, hediye edilen bir kitapla değişen hayatını anlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:48
IBAN transferlerinde dikkat edilmesi gerekenler
13:32
Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze’nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi
13:25
Yetkisiz döviz satıcıları mercek altında
13:19
Tunca ve Meriç tarım arazilerini sular altında bıraktı
12:55
TBMM’ye gelen dilekçeler şaşırttı
12:53
Yüzyılın Konut Projesi'nde 6 ilde daha kura heyecanı yaşanacak
Ağrı'da kar kalınlığı 2-3 metreyi aştı, kar kaplanları iş başında
Ağrı'da kar kalınlığı 2-3 metreyi aştı, kar kaplanları iş başında
FOTO FOKUS
Gazze’de milyonlarca kişi ramazana evlerinden uzakta giriyor
Gazze’de milyonlarca kişi ramazana evlerinden uzakta giriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ