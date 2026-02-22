Çok Bulutlu 6.1ºC Ankara
AA 22.02.2026 13:07

Tunca ve Meriç tarım arazilerini sular altında bıraktı

Edirne'de yatağından çıkan Tunca ve Meriç nehirleri, bazı bölgelerde tarım arazilerine yayılmayı sürdürüyor. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de taşkın riskinin sürdüğü bölgelerde çalışmalarını 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüyor.

Tunca ve Meriç tarım arazilerini sular altında bıraktı
[Fotograf: AA]

Hafta başında kısmi taşkınların ardından düşüş eğilimine giren debiler, havzalarda etkili olan kuvvetli sağanak ile Bulgaristan'daki enerji üretim barajlarından yapılan kontrollü su salımı nedeniyle yeniden yükseldi.

Yaz aylarında debisi 2 metreküp/saniye ortalamasıyla akan Tunca'nın debisi saniyede 212 metreküpe kadar çıktı.

Su seviyesi artan Tunca Nehri, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Adası çevresi ile Yolüstü, Değirmenyeni ve Avarız gibi nehir kenarına kurulu köylerde taşkına neden oldu.

Taşkın alanlarında suyun yayılmaya devam etmesi üzerine bazı köy yolları ile Tunca üzerindeki bazı köprüler ulaşıma kapatıldı. Tunca Nehri için ikaz seviyesi "kırmızı" olarak uygulanıyor.

Tunca ve Meriç tarım arazilerini sular altında bıraktı

Meriç'te risk devam ediyor

Tunca'nın karıştığı Meriç Nehri'nde de debi kritik seviyelerde seyrediyor.

Debisi son ölçümlerde 1240 metreküp/saniye olarak kaydedilen ve "turuncu" ikaz seviyesinde bulunan Meriç, kent merkezine bağlı Bosnaköy civarında taşkın sahasındaki bağ evlerinin bulunduğu alanda kısmen yatağından çıkarak taşkın oluşturdu.

Şehir merkezindeki yerleşim alanları için şu aşamada doğrudan risk bulunmadığı belirtilirken, nehre yakın güney kesimdeki köylerde su seviyesindeki artış nedeniyle riskin sürdüğü bildirildi.

Tunca ve Meriç tarım arazilerini sular altında bıraktı

Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde yerleşim yerini sudan koruyan sedde hattında meydana gelen yarılma sonucu nehir suları Küplü beldesindeki tarım arazilerine yayıldı.

Bölgede ekiplerin su seviyelerini anlık takip ettiği ve taşkın riskine karşı önlemlerin sürdürüldüğü öğrenildi.

DSİ önlemleri artırdı

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de taşkın riskinin sürdüğü bölgelerde çalışmalarını 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüyor.

Tunca Nehri yatağında temizlik ve güçlendirme çalışmalarını titizlikle yürüten ekipler, su seviyelerini anlık olarak takip ederek riskli noktalarda gerekli önlemleri alıyor.

Tunca ve Meriç tarım arazilerini sular altında bıraktı

Ekipler, Meriç ilçesine bağlı Küplü ve Subaşı beldeleri ile Kadıdondurma köyünde yerleşim alanlarının taşkın sularından korunması amacıyla pompalı tahliye çalışması gerçekleştiriyor.

Tunca Nehri boyundaki yerleşim yerlerine su girişini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, ayrıca Değirmenyeni köyü Gölbaba mevkisinde köye su girişini yol güzergahını kapatarak kontrol altına aldı.

