Dünya
AA 22.02.2026 13:29

Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze’nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi

Katil İsrail ordusu, 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirdi.

Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze’nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi
[Fotograf: AA]

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğu bölgelerini hedef aldı.

İsrail ordusuna ait askeri araçlar Han Yunus’un doğu kesimlerine ateş açarken, deniz kuvvetleri de kentin sahil şeridine doğru yoğun ateş gerçekleştirdi.

Gazze kentinde ise İsrail savaş uçakları doğu bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Aynı bölgelere eş zamanlı olarak topçu atışları yapıldı.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail’in gerçekleştirdiği yüzlerce ihlalde 612 Filistinli hayatını kaybetti, 1640 kişi yaralandı.

İsrail, ABD’nin desteğiyle 8 Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılarda iki yıl boyunca ağır yıkıma neden oldu. Söz konusu süreçte 72 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 binden fazla kişi yaralandı. Sivil altyapının yaklaşık yüzde 90’ı tahrip edildi.

