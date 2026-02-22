Çok Bulutlu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.02.2026 00:38

Kamışlı Havalimanı'nın güvenlik denetimi Suriye İçişleri Bakanlığına devredildi

Suriye İçişleri Bakanlığı, Kamışlı Havalimanı’nın güvenlik denetiminin bakanlığa bağlı birimlerce devralındığını açıkladı.

Kamışlı Havalimanı'nın güvenlik denetimi Suriye İçişleri Bakanlığına devredildi

Suriye İçişleri Bakanlığı, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan anlaşma maddelerinin uygulanmasının devamı kapsamında, İçişleri Bakanlığına bağlı Havalimanları ve Sınır Kapıları Güvenlik İdaresi, Kamışlı Havalimanı’nın güvenlik denetimi görevini devraldığını bildirdi.

Açıklamada, devir işleminin söz konusu anlaşma çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilirken, sürece ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Güvenlik denetiminin devralınmasının ardından havalimanındaki uygulamaların ve koordinasyonun bakanlığa bağlı birimler tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Suriye yönetimi ile YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik güçleri 2 Şubat’ta Haseke iline, 3 Şubat’ta ise Kamışlı ilçesine giriş yapmıştı.

ETİKETLER
Suriye PKK/YPG Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Kosova ramazan vesilesiyle süslendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:01
Bakan Bolat: Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye ile ilişkileri ilerletmek istiyor
22:41
Bayraktar AKINCI'dan EREN'le hava-hava atışında tam isabet
22:17
Almanya'da ışıklarla süslenen caddeler ramazan boyunca aydınlatılacak
22:08
Bakan Yumaklı: İstanbul bu yıl Uluslararası Su Forumu'na ev sahipliği yapacak
21:56
İran AB ülkelerinin hava ve deniz kuvvetlerini terörist ilan etti
22:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
Şam'da 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı
Şam'da 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı
FOTO FOKUS
Bayraktar AKINCI'dan EREN'le hava-hava atışında tam isabet
Bayraktar AKINCI'dan EREN'le hava-hava atışında tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ