Çok Bulutlu 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.02.2026 22:13

Almanya'da ışıklarla süslenen caddeler ramazan boyunca aydınlatılacak

Almanya'nın Köln kentinde, Türklerin ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Venloer Caddesi, ramazan ayına özel olarak ışıklarla süslendi ve ay boyunca aydınlatılacak.

Almanya'da ışıklarla süslenen caddeler ramazan boyunca aydınlatılacak
[Fotograf: AA]

Almanya'da Ramazan Projesi Derneği tarafından 3. kez ramazan ayında gerçekleştirilen proje çerçevesinde ışıklı mesajlar, caddede bu yıl da 30 gün boyunca yer alacak.

Dernekten yapılan açıklamada, ışıklarla sokaklarda, toplu iftar etkinlikleriyle ise toplumun kalbinde ramazan ayının ışığını yaymayı amaçladıkları belirtildi:

"Şeffaf ve kamuya açık bir alanda kurulan gerçek yaşam bağlantılarının, önyargıları ortadan kaldıracağına ve sosyal uyumu sürdürülebilir bir şekilde güçlendireceğine inanıyoruz."

Almanya'da ışıklarla süslenen caddeler ramazan boyunca aydınlatılacak

Frankfurt şehir merkezi süslendi

Frankfurt kentindeki şehir merkezinde yer alan bir cadde de ramazan ayına özel olarak süslenerek ışıklandırıldı.

Eski Opera Binası ile Hauptwache’yi birbirine bağlayan ana caddede, Müslümanlar için kutsal olan ramazan ayının başlangıcında bu yıl üçüncü kez “Hayırlı Ramazanlar” yazısı ile ışıklı yıldızlar, hilaller ve fenerler yer aldı.

Frankfurt'ta 130 bin, Köln'de ise 120 binden fazla Müslüman'ın yaşadığı tahmin ediliyor.

ETİKETLER
Ramazan Ayı Almanya
Sıradaki Haber
İran AB ülkelerinin hava ve deniz kuvvetlerini terörist ilan etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:01
Bakan Bolat: Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye ile ilişkileri ilerletmek istiyor
22:41
Bayraktar AKINCI'dan EREN'le hava-hava atışında tam isabet
22:08
Bakan Yumaklı: İstanbul bu yıl Uluslararası Su Forumu'na ev sahipliği yapacak
21:56
İran AB ülkelerinin hava ve deniz kuvvetlerini terörist ilan etti
22:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
19:52
Donald Trump küresel tarifeleri 15'e yükseltti
Şam'da 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı
Şam'da 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı
FOTO FOKUS
Bayraktar AKINCI'dan EREN'le hava-hava atışında tam isabet
Bayraktar AKINCI'dan EREN'le hava-hava atışında tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ