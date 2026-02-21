Parçalı Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.02.2026 19:23

Donald Trump küresel tarifeleri 15'e yükseltti

ABD Başkanı Trump, ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurdu

Donald Trump küresel tarifeleri 15'e yükseltti

ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili dün açıkladığı karara tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, kararı "aylarca süren bir düşünme sürecinin ardından açıklanan gülünç, kötü yazılmış ve olağanüstü derecede Amerikan karşıtı" olarak nitelendirdi.

Trump, kararın "kapsamlı, detaylı ve eksiksiz" incelemesine dayanarak dünya genelinde ülkelere uygulanacak yüzde 10'luk gümrük vergisi oranını derhal geçerli olmak üzere yüzde 15 seviyesine çıkaracağını belirtti.

Yönetiminin gelecek birkaç ay içinde yeni ve yasal olarak izin verilen tarifeleri belirleyeceğini ve açıklayacağını kaydeden Trump, "olağanüstü başarılı" olarak tanımladığı "Amerika'yı yeniden büyük yapma" sürecini devam ettireceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, dün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalamıştı.

Söz konusu karar, ABD Yüksek Mahkemesinin Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmesi sonrası gelmişti.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Son Dakika Vergi
Sıradaki Haber
Macron, ABD Yüksek Mahkemesinin tarife kararını değerlendirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde
19:23
TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmalarında başvuru süresi uzatıldı
18:03
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'ramazan genelgesi' açıklaması
17:24
Macron, ABD Yüksek Mahkemesinin tarife kararını değerlendirdi
17:04
Türkiye'nin Gazze için hazırladığı 21. "İyilik Gemisi" Mısır'a ulaştı
16:57
Katil İsrail'in Batı Şeria’daki saldırıları 11 Filistinli aileyi yerinden etti
Şam'da 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı
Şam'da 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı
FOTO FOKUS
TUSAŞ'tan KAAN'ın ilk uçuş yıl dönümüne özel paylaşım
TUSAŞ'tan KAAN'ın ilk uçuş yıl dönümüne özel paylaşım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ