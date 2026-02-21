Parçalı Bulutlu 9.2ºC Ankara
Bilim Teknoloji
AA 21.02.2026 19:14

TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmalarında başvuru süresi uzatıldı

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2026 kapsamındaki teknoloji yarışmalarına başvuru süresi 28 Şubat'a kadar uzatıldı.

TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmalarında başvuru süresi uzatıldı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2026, binlerce yıllık tarihi ve köklü medeniyet mirasıyla öne çıkan Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek. Festival, 30 Eylül-4 Ekim'de GAP Havalimanı'nda düzenlenecek.

T3 Vakfı'ndan yapılan açıklamada, 2026 yılı teknoloji yarışmalarının 51 ana kategori ve 132 alt kategoride gerçekleştirileceği, gençlerin yenilikçi projelerini hayata geçirmelerine imkan tanınacağı belirtildi. Havacılık, uzay, savunma, yapay zeka, robotik, enerji ve çevre başta olmak üzere birçok alanda düzenlenecek yarışmaların, farklı yaş ve eğitim seviyelerinden katılımcılara açık olacağı ifade edildi.

Açıklamada, ilkokuldan lisansüstü seviyeye kadar geniş bir katılımcı profiline hitap eden yarışmaların, gençlerin mühendislik ve girişimcilik yetkinliklerini geliştirmeyi, takım çalışması kültürünü güçlendirmeyi ve projelerini gerçek dünya problemlerine çözüm üretecek şekilde tasarlamalarını teşvik etmeyi amaçladığı kaydedildi.

Milli teknolojilerin geliştirilmesi hedefiyle yürütülen yarışmaların, gençlere önemli bir deneyim ve görünürlük fırsatı sunduğuna yer verilen açıklamada, teknolojiye ilgi duyan ve geleceğin mühendisleri ile girişimcileri arasında yer almak isteyen tüm gençlerin 28 Şubat'a kadar TEKNOFEST 2026 yarışmalarına başvuru yapabileceği bildirildi.

Teknofest
