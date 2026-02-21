Küresel uzay ekosistemi Antalya'da bir araya gelecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinasyonunda Türkiye Uzay Ajansı (TUA), SAHA İstanbul ve ODTÜ Teknokent işbirliğiyle hayata geçirilen "Fikirden Yörüngeye:Uzay Alanında Teknogirişim-Kurum Buluşmaları" etkinliği, ODTÜ Teknokent'te düzenlendi.

Türkiye'nin uzay ve havacılık ekosistemini güçlendirmek, açık inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak ve yerli teknogirişimleri sektörde öncü kurumlarla buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, uzay ve havacılık alanında faaliyet gerçekleştiren 12 yenilikçi teknogirişim, Türkiye'nin önde gelen kurumlarıyla bir araya geldi.

Program kapsamında, girişimciler sunum gerçekleştirirken, en iyi sunum ödülünü kazanan Qubitrium girişimi, 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek ve uzay dünyasının "olimpiyatları" kabul edilen IAC 2026'ya doğrudan katılım hakkı elde etti.

"Uzay sektörü, küresel ekonomik büyümenin üzerinde ivme yakaladı"

TUA Başkanı Yusuf Kıraç, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, küresel uzay ekonomisinin 2035 yılına kadar 1,8 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirterek, uzay sektörünün küresel ekonomik büyümenin üzerinde ivme yakaladığını ifade etti.

Uzay ekonomisinin artık yalnızca kamu kurumlarının yürüttüğü bir alan olmaktan çıktığını, özel sektörün belirleyici rol üstlendiği dinamik bir yapıya dönüştüğünü bildiren Kıraç, savunma, enerji, iletişim ve hizmet sektörlerini kapsayan geniş bir ekosistemin oluştuğuna, Türkiye'nin bu dönüşüm sürecinde güçlü konum elde etmesinin stratejik bir zorunluluk haline geldiğine işaret etti.

"IAC 2026 önemli bir eşik"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Danışmanı ve IAC 2026 Antalya Direktörü Emine Doğrukök de kongrenin, özellikle girişimler açısından küresel görünürlük, yatırım ve işbirliği fırsatları bakımından önemli imkanlar sunduğunu anlattı.

Uzay alanında planlı bir strateji çerçevesinde akademik araştırmaların desteklenmesi, girişimcilik kapasitesinin artırılması, uluslararası işbirliklerinin derinleştirilmesi ve politika yapım süreçlerinde etkin rol alınmasının önemine dikkat çeken Doğrukök, IAC 2026'nın, bu hedefler açısından önemli bir eşik olduğunu belirtti.

Doğrukök, Antalya NEST Kongre Merkezi'nde, "The World Needs More Space" temasıyla düzenlenecek kongrenin, yalnızca bilimsel bir buluşma değil, aynı zamanda küresel uzay ekosisteminin önde gelen temsilcilerini, astronotları ve bakanlar düzeyindeki karar vericileri bir araya getiren stratejik bir diplomasi platformu olacağını aktardı.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de ODTÜ'nün yarım asrı aşan akademik birikimiyle Türkiye'nin uzay serüveninde kritik rol üstlendiğini ifade etti.

Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay mühendisliği bölümüne ev sahipliği yapan üniversitenin, fizik, elektrik-elektronik ve makine mühendisliği gibi disiplinlerle Milli Uzay Programı'na bilimsel katkı sunduğunu belirten Yozgatlıgil, ODTÜ Teknokent çatısı altında akademik bilgi ile girişimcilik cesaretini bir araya getirdiklerini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdür Yardımcısı Dr. Damla Turan da uzay alanının odak teknoloji başlıkları arasında yer aldığını, bu tür buluşmaların yalnızca tanışma platformu olmadığını, birlikte ürün geliştirme ve AR-GE faaliyetleri yürütme açısından stratejik bir zemin sunduğunu kaydetti.