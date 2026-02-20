NASA'nin Ay roketi için kritik yakıt testi

Fırlatma ekipleri, bu ay ikinci kez fırlatma rampasındaki rokete 2,6 milyon litreden fazla süper soğuk yakıt pompaladı. İki gün sürecek tatbikatın en kritik aşaması olan bu prosedürün ortalarına gelindiğinde henüz kayda değer bir sızıntı rapor edilmedi.

Bu testin sonucu, dört astronotun yer alacağı Artemis II misyonunun mart ayında fırlatılıp fırlatılamayacağını belirleyecek.

Sızıntı sorunları ve teknik onarımlar

İki hafta önce yapılan prova sırasında, rampa ile 98 metrelik Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi arasındaki bağlantılardan tehlikeli miktarda süper soğuk sıvı hidrojen sızmıştı. Mühendisler, Kennedy Uzay Merkezi'ndeki testi tamamlayabilmek için bir çift contayı ve tıkalı bir filtreyi değiştirdi.

NASA, yakıt ikmal gösterisi başarıyla tamamlanana kadar Artemis II için kesin bir fırlatma tarihi belirlemeyecek. ABD-Kanada ekibinden üç astronot, süreci izlemek üzere fırlatma ekibine katıldı. Testin geçilmesi durumunda astronotlar en erken 6 Mart'ta havalanabilecek. Bu uçuş, 1972'deki Apollo 17'den bu yana Ay'a yapılan ilk insanlı yolculuk olacak. Ekip, Ay'a iniş yapmadan 10 günlük bir gidiş-dönüş gerçekleştirecek.

Güvenlik ve yeni yönetim vurgusu

NASA'nın yeni yöneticisi Jared Isaacman, SLS motorlarının çoğunun miras kaldığı uzay mekiği döneminden bu yana hidrojen sızıntılarıyla mücadele edildiğini belirtti.

Göreve başlayalı henüz iki ay olan Isaacman, Artemis III görevi öncesinde roket ve rampa arasındaki yakıt bağlantılarını yeniden tasarlama sözü verdi.

Isaacman, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, astronotların güvenliğinin en yüksek öncelik olmaya devam edeceğini ve hazır olmadan fırlatma yapılmayacağını vurguladı.

Ayrıca Boeing'in Starliner programına yönelik sert eleştirilerde bulunarak, geçmişteki yönetim hatalarının mürettebat kaybına yol açabilecek krizlere neden olduğunu ifade etti.