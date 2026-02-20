Puslu 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 20.02.2026 08:36

İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı bahis operasyonu: 2 şirkete kayyum atandı

İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı bahise finansal altyapı sağlayan şirketlere operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye kayyum atandı.

İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı bahis operasyonu: 2 şirkete kayyum atandı

Ayrıntılar geliyor... 

 

ETİKETLER
Bahis Suç Örgütü İstanbul
Sıradaki Haber
9 ilde bahis operasyonu: 31 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:06
9 ilde bahis operasyonu: 31 gözaltı
08:15
Google Gemini ile artık 30 saniyelik şarkılar bestelenebilecek
07:27
NASA'nin Ay roketi için kritik yakıt testi
08:40
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 32 gözaltı
07:24
Bu minik cam kare, 2 milyon kitap dolusu veriyi 10.000 yıl boyunca saklayabilir
07:21
Uçağa binebilmek için, köpeğini havaalanında terk etti
NATO Steadfast Dart 26 tatbikatında 'Karacılar' sahne aldı
NATO Steadfast Dart 26 tatbikatında 'Karacılar' sahne aldı
FOTO FOKUS
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ