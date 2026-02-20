SICAK
Türkiye
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
20.02.2026 08:36
, 20.02.2026 09:01
SON GÜNCELLEME
20.02.2026 09:01
İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı bahis operasyonu: 2 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı bahise finansal altyapı sağlayan şirketlere operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye kayyum atandı.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Bahis
Suç Örgütü
İstanbul
