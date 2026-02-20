Puslu 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.02.2026 09:47

500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen "Yüzyılın Sosyal Konut Projesi" kapsamında Adana, Çanakkale ve Gaziantep'te inşa edilecek konutların hak sahipleri bugün çekilen kura ile belirlenecek.

500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
[Fotograf: AA]

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 bin konutluk projede kura çekimi takvimi planlandığı şekilde devam ediyor.

Adana, Çanakkale ve Gaziantep'te yapılacak konutlar için de hak sahipleri bugün kura işlemleriyle belirlenecek. Toplamda 29 bin 566 ailenin yeni yuvasına kavuşacağı kura süreci, TOKİ’nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

Sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Hak sahipleri, kura sonucuna göre bir sonraki aşamada sözleşme imzalama ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirilecek.

Konut sayısı 312 bin 290'a yükselecek

Yeni haftanın takvimine göre, bugün Adana'da 12 bin 400, Çanakkale'de 3 bin 276, Gaziantep'te 13 bin 890, 21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Böylece 16-22 Şubat 2026 haftasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun daha kurası çekilecek. 22 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 69'a, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 312 bin 290'a yükselecek.

ETİKETLER
Sosyal Konut Projesi
Sıradaki Haber
Vali yardımcıları ve kaymakam atamaları Resmi Gazete'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:41
İş gücü girdi endeksleri açıklandı
10:35
Elektrikli araç şarj soketi sayısı 39 bini aştı
10:33
Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı
10:31
Reel Kesim Güven Endeksi şubatta 104,1 oldu
10:30
Kapasite kullanım oranı şubatta yüzde 73,5 oldu
10:37
15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne operasyon
Batı Şeria'daki Filistinliler, ramazan ayının ilk cumasını Aksa'da kılmak için Kudüs'e geçmeye çalıştı
Batı Şeria'daki Filistinliler, ramazan ayının ilk cumasını Aksa'da kılmak için Kudüs'e geçmeye çalıştı
FOTO FOKUS
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ