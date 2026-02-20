Açık -0.1ºC Ankara
Gündem
AA, DHA 20.02.2026 00:36

Adalet ve İçişleri bakan yardımcıları değişti, 5 ile yeni vali atandı

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bakan yardımcılıkları ile Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane Valiliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet ve İçişleri bakan yardımcıları değişti, 5 ile yeni vali atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı.

Kararla, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız getirildi.

Kararla, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alınırken yerlerine, Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir'in ataması yapıldı.

Afyonkarahisar Valiliğine Uşak Valisi Naci Aktaş, Hakkari Valiliğine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, Uşak Valiliğine Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal, Erzurum Valiliğine Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay atandı.

Ayrıca karar ile birlikte Hüseyin Kaptan’ın Gaziantep Vali Yardımcısı iken Şanlıurfa-Ceylanpınar Kaymakamlığına atanmasına dair hüküm iptal edilirken, 160 ismin ise görev yerleri değişti.

Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Resmi Gazete
