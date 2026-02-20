Açık -0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.02.2026 01:00

Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 54 şüpheli tutuklandı

Kayseri merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 70 şüpheliden 54'ü tutuklandı.

Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 54 şüpheli tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı ortak çalışmalar kapsamında, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 17 Şubat'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 70 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 54'ü tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 8 aylık teknik, fiziki takip ve dinleme sonucu Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin'de tespit edilen adreslere 144 ekip, 676 personel ve özel harekat unsurlarının katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 70 şüpheli yakalanmıştı. Operasyonda, gizli düzenek halinde ses kayıt ve kamera cihazı, 3 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 50 fişek, örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirilmişti.

ETİKETLER
MİT Kayseri İstanbul Adana Mersin FETÖ Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Bakan Işıkhan ilk iftarını işçilerle yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:28
Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atananları tebrik etti
01:26
Adalet ve İçişleri bakan yardımcıları değişti, 5 ile yeni vali atandı
00:15
Hamas: Gazze'nin geleceğine yönelik düzenlemeler Filistinlilerin haklarını güvence altına almaktan geçer
00:12
Bakan Fidan: Gazze'ye ilk etapta 20 bin konteyner gönderme girişimimiz var
22:32
Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı Washington'da gerçekleştirildi
22:23
Danimarka Dışişleri Bakanı: Barış Kurulu'na neden davet edilmediğimizi bilmiyorum
NATO Steadfast Dart 26 tatbikatında 'Karacılar' sahne aldı
NATO Steadfast Dart 26 tatbikatında 'Karacılar' sahne aldı
FOTO FOKUS
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ