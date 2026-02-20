Vali yardımcıları ve kaymakam atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 19 Şubat 2026 tarihli ve 2026/63 sayılı kararla Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanlığına Iğdır Vali Yardımcısı Abdurrahman Çelebi, Tunceli Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan ve Kastamonu-Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal'ın ataması yapıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne Çankırı Vali Yardımcısı Abdulhamit Mutlu atandı.

Ayrıca, Hüseyin Kaptan'ın Gaziantep Vali Yardımcısı iken 27 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/205 sayılı karar ile Şanlıurfa-Ceylanpınar Kaymakamlığına atanmasına dair hüküm iptal edildi.

Kararla, Burdur-Bucak Kaymakamı Bayram Gale Konya Vali Yardımcılığına, Düzce-Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin Osmaniye Vali Yardımcılığına, Mersin-Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenç Bolu Vali Yardımcılığına, Antalya-Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata Kütahya Vali Yardımcılığına, Tekirdağ-Malkara Kaymakamı Eyüp Kaykaç Sakarya Vali Yardımcılığına, Diyarbakır-Kocaköy Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş Adıyaman Vali Yardımcılığına, Kayseri-Yahyalı Kaymakamı Hamza Selçuk Hatay Vali Yardımcılığına, Van-Saray Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu Kahramanmaraş Vali Yardımcılığına, Şanlıurfa-Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt Sivas Vali Yardımcılığına, Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Soner Divli ve Amasya-Gümüşhacıköy Eski Kaymakamı Baha Büyükkaymakçı Niğde Vali Yardımcılığına atandı.

Öte yandan, Bayburt-Aydıntepe Kaymakamı Abdulkadir Nar da Siirt Valiliği Hukuk Müşaviri olarak görevlendirildi.

Kararla, 8 vali yardımcısı ve 16 kaymakamın görev yeri değişirken, 17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye kaymakam ataması yapıldı.