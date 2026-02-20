Açık -1.9ºC Ankara
The Guardian 20.02.2026 07:00

ABD-İran geriliminde son durum: 10 günlük geri sayım başladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer bir anlaşmaya varılıp varılamayacağının "muhtemelen 10 gün içinde" netleşeceğini duyurdu. Bu açıklama, Orta Doğu'daki ABD askeri yığınağının ikinci bir uçak gemisi grubunun bölgeye intikaliyle yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

ABD-İran geriliminde son durum: 10 günlük geri sayım başladı

Washington'da Barış Kurulu'nun açılış toplantısında konuşan Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurguladı ve Tahran'ın "bölgesel istikrarı tehdit etmeye devam etmesi halinde kötü şeylerin olacağı" uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz salı günü Cenevre'de yapılan görüşmelerin ardından ABD, İran'ın nükleer zenginleştirme programından tamamen vazgeçmesi talebine yanıt bekliyor.

İkinci uçak gemisi yolda

Bölgedeki askeri hareketlilik hız kazanırken USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki görev grubu yaklaşık bir aydır Umman Denizi'nde devriye geziyor.

Dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford'un da Cebelitarık Boğazı üzerinden Doğu Akdeniz'e yönelmesi bekleniyor.

Askeri uzmanlar, iki uçak gemisi grubunun birleşmesiyle ABD'nin bölgede haziran ayındaki "12 Gün Savaşı"ndan daha yoğun bir hava harekatı yürütme kapasitesine ulaşacağını belirtti.

Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne konuşlandırılan E-3 Sentry AWACS uçaklarının da gerçek zamanlı komuta kontrol operasyonları için hazır bekletildiği kaydedildi.

Hedefte nükleer ve balistik tesisler var

Muhtemel bir askeri operasyonun hedefleri arasında, geçen yılki savaşta vurulmayan Natanz yakınlarındaki Pickaxe Dağı kompleksi ve Parchin'deki Taleghan 2 tesislerinin yer alabileceği ifade edildi.

İsrail'in ise özellikle İran'ın en büyük askeri tehdidi olarak görülen balistik füze programına odaklanılması için Washington'a baskı yaptığı bildirildi.

İran'ın elinde yaklaşık 2 bin balistik füze ve ülke genelinde 25 fırlatma üssü bulunduğu tahmin ediliyor. Tahran yönetimi, olası bir saldırı karşısında bölgedeki ABD üslerini ve varlıklarını "meşru hedef" olarak göreceğini duyurdu.

Savunma sistemleri alarmda

İran'ın misilleme ihtimaline karşı ABD, bölgedeki hava savunma sistemlerini takviye etti. Uydu görüntüleri, Katar'daki Al-Udeid Hava Üssü'ne Patriot hava savunma sistemlerinin yerleştirildiğini ortaya koydu.

Ayrıca Güney Kıbrıs yakınlarındaki ABD muhriplerinin de İsrail'e yönelebilecek balistik füzeleri imha etmek üzere tetikte beklediği aktarıldı.

İngiltere gibi müttefiklerin doğrudan bir saldırıya katılmasa da savunma amaçlı operasyonlarda rol alabileceği belirtildi.

Katar'da bulunan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Typhoon jetlerinin, bölgedeki müttefiklerin saldırıya uğraması durumunda meşru müdafaa kapsamında operasyon yapabileceği kaydedildi.

