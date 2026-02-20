Puslu 1.9ºC Ankara
Dünya
Techtimes 20.02.2026 07:41

Google Gemini ile artık 30 saniyelik şarkılar bestelenebilecek

Google, üretken yapay zeka ailesi Gemini’ın yaratıcı yeteneklerini genişleterek müzik oluşturma özelliğini kullanıma sundu. Google DeepMind’ın en yeni müzik nesli modeli Lyria 3 tarafından desteklenen sistem; metin komutları, fotoğraflar veya videolardan 30 saniyelik özgün parçalar besteleyebilecek.

Google Gemini ile artık 30 saniyelik şarkılar bestelenebilecek

Kullanıcılar; bir ruh hali, tür, anı veya şahsi bir şakayı girdi olarak sunduğunda Gemini; sözleri, enstrümantal düzenlemeleri ve kapak tasarımıyla birlikte eksiksiz bir parça üretecek.

Şarkı sözlerinin yapay zeka tarafından otomatik olarak oluşturulduğu sistemde, görsel tasarımlar için Nano Banana modeli kullanılacak.

Profesyonel ve paylaşılabilir içerikler

18 yaş ve üzeri kullanıcıların erişimine açılan bu özellik; Google AI Plus, Pro ve Ultra aboneleri için daha yüksek kullanım limitleriyle sunulacak. Ticari bir hit parça yaratmaktan ziyade, müzikal deneyler yapmak ve arkadaşlarla paylaşmak için eğlenceli bir araç olarak tasarlanan sistem, saniyeler içinde sonuç verecek.

Sorumlu yapay zeka ve telif koruması

Üretilen her parçaya, içeriğin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu belirleyen ve insan kulağının duyamayacağı "SynthID" dijital filigranı yerleştirilecek.

Gemini, mevcut eserleri kopyalamak yerine tamamen özgün materyaller üretmek üzere tasarlandı. Komutlarda gerçek sanatçılara atıfta bulunulduğunda, yapay zeka telifli müziği kopyalamadan sadece genel üslup ilhamı alacak.

Google, çıktıların mevcut eserleri ihlal etmemesini sağlamak için içerik filtreleri uygulayacak. Kullanıcılar, telif hakkını ihlal ettiğini düşündükleri içerikleri bildirebilecek.

Özellik; İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Hintçe, Japonca, Korece ve Portekizce dahil olmak üzere birden fazla dili destekleyecek.

