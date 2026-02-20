Puslu 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.02.2026 08:33

9 ilde bahis operasyonu: 31 gözaltı

Futboldaki bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında kulüp yöneticilerinin de olduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.

9 ilde bahis operasyonu: 31 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerinin belirlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımının maçlarına, şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlendi.

Savcılıkça verilen gözaltı kararının ardından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 31 şüpheliyi gözaltına aldı.

ETİKETLER
Bahis Suç Örgütü
Sıradaki Haber
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 32 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:01
İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı bahis operasyonu: 2 şirkete kayyum atandı
08:15
Google Gemini ile artık 30 saniyelik şarkılar bestelenebilecek
07:27
NASA'nin Ay roketi için kritik yakıt testi
08:40
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 32 gözaltı
07:24
Bu minik cam kare, 2 milyon kitap dolusu veriyi 10.000 yıl boyunca saklayabilir
07:21
Uçağa binebilmek için, köpeğini havaalanında terk etti
NATO Steadfast Dart 26 tatbikatında 'Karacılar' sahne aldı
NATO Steadfast Dart 26 tatbikatında 'Karacılar' sahne aldı
FOTO FOKUS
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ