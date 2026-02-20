Puslu 5.1ºC Ankara
Ekonomi
AA 20.02.2026 09:45

Altının gramı 7 bin 82 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 82 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 12 bin 220 liradan, cumhuriyet altını ise 48 bin 225 liradan satılıyor.

Altının gramı 7 bin 82 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 7 bin 37 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 7 bin 82 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 220 liradan, cumhuriyet altını ise 48 bin 225 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,5 artışla 5 bin 25 dolardan işlem görüyor.

ABD ve İran arasındaki gerilimin tırmanması piyasalarda risk algısını artırdı. Yükselen jeopolitik gerilimler karşısında yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle altın fiyatlarında yükselişler görülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE), dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Altın
