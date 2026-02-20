Açık -1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 20.02.2026 07:07

9 il için "sarı" uyarı: Fırtına bekleniyor

Yurdun batısında beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle 9 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

9 il için "sarı" uyarı: Fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bugün Edirne, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir çevreleri, Manisa'nın batı, Aydın'ın güney ve batı, Kırklareli ve Muğla'nın kuzey kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Fırtınanın, Marmara'da akşam saatlerine kadar, Ege kıyılarında yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Fırtına nedeniyle yarın Aydın, Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir, Edirne, Kırklareli ve Muğla için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulunuldu.

Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.
 

ETİKETLER
Hava Durumu Meteoroloji Fırtına
Sıradaki Haber
Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:46
Google Gemini ile artık 30 saniyelik şarkılar bestelenebilecek
07:27
NASA'nin Ay roketi için kritik yakıt testi
07:40
İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 32 gözaltı
07:24
Bu minik cam kare, 2 milyon kitap dolusu veriyi 10.000 yıl boyunca saklayabilir
07:21
Uçağa binebilmek için, köpeğini havaalanında terk etti
07:03
ABD-İran geriliminde son durum: 10 günlük geri sayım başladı
NATO Steadfast Dart 26 tatbikatında 'Karacılar' sahne aldı
NATO Steadfast Dart 26 tatbikatında 'Karacılar' sahne aldı
FOTO FOKUS
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
Fırtına sahili vurdu: Dev dalgalar restoranı bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ