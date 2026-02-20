9 il için "sarı" uyarı: Fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bugün Edirne, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir çevreleri, Manisa'nın batı, Aydın'ın güney ve batı, Kırklareli ve Muğla'nın kuzey kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Marmara'da akşam saatlerine kadar, Ege kıyılarında yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Fırtına nedeniyle yarın Aydın, Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir, Edirne, Kırklareli ve Muğla için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulunuldu.

Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

