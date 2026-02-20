Otoyolda arızalanan otomobile kamyon çarptı: 1 yaralı

Bursa'da, İstanbul- İzmir Otoyolunun Orhangazi Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenmeyen otomobil arızalanarak yolda kaldı.
Aynı yönde ilerleyen kamyon, arızalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, başka bir otomobile çarparak durabildi.
Kazada arızalanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.