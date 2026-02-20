Açık -1.9ºC Ankara
Dünya
BBC 20.02.2026 06:53

Trump'tan UFO talimatı: Hükümet gizli belgeleri açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump; Savunma Bakanlığı dahil ilgili tüm devlet kurumlarına, uzaylılar ve dünya dışı yaşama dair gizli dosyaların belirlenip kamuoyuna açıklanması sürecini başlatmaları için talimat vereceğini duyurdu.

Trump'tan UFO talimatı: Hükümet gizli belgeleri açıklayacak

Barack Obama'yı, geçtiğimiz hafta katıldığı bir podcast yayınında "uzaylılar gerçek" diyerek gizli bilgileri ifşa etmekle suçlayan Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Obama'nın büyük bir hata yaptığını belirtti.

Obama'nın açıklamaları tartışma başlattı

Eski Başkan Barack Obama, katıldığı yayında uzaylıların gerçek olduğuna inandığını ancak onları hiç görmediğini ifade etti. Obama, "Gerçekler ama Area 51'de tutulmuyorlar. Eğer ABD başkanından saklanan devasa bir komplo yoksa, yeraltı tesisi falan da yok" dedi.

Açıklamalarının gündem olması üzerine bir düzeltme yapan Obama, evrenin genişliği göz önüne alındığında istatistiksel olarak dünya dışı yaşamın varlığının muhtemel olduğunu kastettiğini belirtti.

Obama ayrıca kendi başkanlığı döneminde uzaylıların temas kurduğuna dair hiçbir kanıt görmediğini vurguladı.

Dosyalar kamuoyuna açılacak

Trump, Air Force One'daki konuşmasında kişisel bir görüşü olmadığını söylese de birkaç saat sonra paylaştığı mesajda, konuya yönelik "devasa ilgi" nedeniyle belgelerin serbest bırakılmasını isteyeceğini bildirdi.

Bu kapsamda; dünya dışı yaşam, Tanımlanamayan Hava Fenomenleri (UAP) ve UFO'lara dair tüm karmaşık bilgilerin paylaşım süreci başlatılacak.

Pentagon'un 2024 yılında yayımladığı raporda, ABD hükümetinin uzaylı yaşamıyla karşılaştığına dair "hiçbir kanıt" bulunmadığı ve çoğu UFO ihbarının sıradan nesneler olduğu kaydedilmişti.

2023 yılında ABD Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen panelde de uzaylı varlığına dair somut bir doğrulama yapılamamıştı.

