Tek bir aşı tüm soğuk algınlığı ve griplere karşı koruma sağlayacak

Stanford Üniversitesi'ndeki ekip, "evrensel aşı" olarak adlandırdıkları bu yöntemi hayvanlar üzerinde test etti. Henüz insan klinik deneylerine ihtiyaç duyulsa da uzmanlar, çalışmanın erken aşamada olmasına rağmen "heyecan verici" ve "büyük bir adım" olduğunu belirtti.

200 yıllık aşı yönteminde köklü değişim

Mevcut aşılar, vücudu tek bir enfeksiyonla savaşması için eğitecek. Ancak Science dergisinde yayımlanan bu yeni yaklaşım, bağışıklık sistemini eğitmek yerine bağışıklık hücrelerinin birbirleriyle iletişim kurma biçimini taklit edecek.

Burun spreyi şeklinde uygulanan aşı, akciğerlerdeki "makrofaj" adı verilen beyaz kan hücrelerini "turuncu alarm" durumuna geçirecek. Bu sayede hücreler, hangi enfeksiyon girmeye çalışırsa çalışsın anında harekete geçmeye hazır hale gelecek. Hayvan deneylerinde bu etkinin yaklaşık üç ay sürdüğü kaydedildi.

Virüslerin vücuda girişi bin kat azalacak

Stanford Üniversitesi'nden Prof. Bali Pulendran, bu hazırlık durumunun virüslerin akciğerlerden vücuda geçişini 100 ila 1000 kat arasında azaltacağını ifade etti.

Pulendran, aşının sadece grip veya Covid virüsüne karşı değil, test edilen tüm virüs ve bakterilere, hatta alerjenlere karşı koruma sağladığını vurguladı.

Geliştirilen aşının bağışıklık sistemini yönlendirme biçimi, alerjik astımı tetikleyen ev tozu akarlarına karşı verilen tepkiyi de azaltacak.

Solunum yolu enfeksiyonlarında yeni dönem

Oxford Üniversitesi'nden Prof. Daniela Ferreira, çalışmanın sonuçlarının insan deneylerinde doğrulanması halinde, insanların yaygın solunum yolu enfeksiyonlarından korunma şeklinin tamamen değişeceğini bildirdi.

Araştırma, özellikle kış aylarında toplum üzerinde ağır yük oluşturan hastalıklara karşı koruma sağlamada stratejik bir dönüm noktası oluşturacak.