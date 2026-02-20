Çin yapımı yapay zeka uygulaması Hollywood'da paniğe yol açtı.

Haziran 2025'te sessiz sedasız kullanıma sunulan modelin sekiz ay sonra gelen ikinci versiyonu, sadece birkaç yazılı komutla sinema kalitesinde video, ses efekti ve diyalog üretebiliyor.

Sinema kalitesinde yapay zeka üretimi

Sektör uzmanları, Seedance'ın rakiplerinden farklı olarak "gerçek bir yapım sürecinden çıkmış gibi" duran sonuçlar verdiğine dikkat çekti.

Metin, görsel ve sesi tek bir sistemde birleştiren modelin başarısı, Will Smith'in spagetti yediği viral videolarla ölçülüyor. Seedance tarafından üretilen bu videoların, düşük kaliteli yapay zeka görüntülerinden ziyade büyük bütçeli aksiyon filmlerini andırdığı ifade edildi.

Singapur merkezli Tiny Island Productions'ın yöneticisi David Kwok, sistemin karmaşık aksiyon sahnelerindeki gerçekçiliğinin, yanında uzman bir görüntü yönetmeni çalışıyormuş hissi verdiğini belirtti.

Telif hakları ve yasal kriz

Seedance'ın hızlı yükselişi beraberinde ciddi hukuksal sorunları da getirdi. Örümcek Adam ve Darth Vader gibi telifli karakterlerin yer aldığı videoların yayılması üzerine Disney ve Paramount gibi dev stüdyolar ByteDance'a ihtarname gönderdi.

Japonya da popüler anime karakterlerinin izinsiz kullanımı nedeniyle firmaya yönelik soruşturma başlattı.

Uzmanlar, yapay zeka şirketlerinin daha güçlü araçlar geliştirirken veri sahiplerine ödeme yapmaktan kaçındığını ve teknolojiyi insan emeğinin önüne koyduğunu vurguladı.

Öte yandan Disney'in, Star Wars ve Marvel karakterlerini kullanabilmesi için OpenAI'ın Sora modeliyle 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladığı hatırlatıldı.

Çin yapay zekada vites yükseltti

Seedance 2.0, Çin'in yapay zeka yarışında Batılı rakiplerini yakaladığının, hatta bazı alanlarda geçtiğinin bir işareti olarak görülüyor.

Geçtiğimiz yıl DeepSeek modelinin dünya çapında yarattığı etkinin ardından gelen bu hamle, Pekin'in yapay zeka ve robotik teknolojilerini ekonomik stratejisinin merkezine koyma planıyla örtüşüyor.

Analistler, 2026 yılının Çin'de yapay zekanın kitlesel olarak benimsendiği bir dönüm noktası olacağını öngörüyor.

Bu teknolojinin özellikle düşük bütçeli kısa dizileri ve mikro dramaları bilim kurgu ya da dönem dizisi gibi daha iddialı türlere taşıması bekleniyor.