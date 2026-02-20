İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Prens Andrew serbest bırakıldı

Thames Valley Polisi yaptığı açıklamada, Norfolk'ta 60'lı yaşlarında bir erkeğin gözaltına alındığını ve Berkshire ile Norfolk'taki bazı adreslerde aramalar yapıldığını bildirdi.

Akşam saatlerinde yapılan güncel açıklamada ise söz konusu kişinin soruşturma süreci devam etmek kaydıyla serbest bırakıldığı ve Norfolk'taki arama çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Kral Charles'tan polise tam destek

Gözaltı kararına ilişkin açıklama yapan Kral 3. Charles, yasaların işlemesi gerektiğini vurguladı. Kral, polisin tam ve gönülden desteğine sahip olduğunu ifade ederek iş birliği mesajı verdi.

Soruşturmanın kapsamı genişliyor

Polis ekipleri, daha önce Andrew'un hayatını kaybeden cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile olan ilişkisine yönelik iddiaları incelemeye aldıklarını ve gizli materyalleri paylaştığı yönündeki suçlamaları değerlendirdiklerini açıklamıştı.

ABD hükümeti tarafından paylaşılan belgelerde ikili arasındaki iletişimler de yer alıyor.

Şubat ayı başında polisin, Epstein tarafından 2010 yılında Andrew ile cinsel ilişki için İngiltere'ye gönderildiği iddia edilen ikinci bir kadınla ilgili dosyayı da değerlendirdiği bildirilmişti. O tarihlerde 20'li yaşlarında olan kadının İngiliz vatandaşı olmadığı biliniyor.

İlk kez gözaltına alındı

Sandringham'da sabah saatlerinde gerçekleşen gözaltı işlemi, Andrew'un karşılaştığı ilk gözaltı kararı olarak kayıtlara geçti. Hakkındaki tüm suçlamaları kesin bir dille reddeden Andrew'un gözaltı gerekçesinin cinsel suç iddialarıyla ilgili olmadığı kaydedildi.

İngiliz polisi, kapsamlı bir değerlendirmenin ardından resmi soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.