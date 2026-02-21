Açık 11.4ºC Ankara
AA 21.02.2026 11:59

Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona 10 ay hapis cezası

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eski çalışanının fotoğrafını, izinsiz olarak kendi sosyal medya hesabından paylaşan patrona "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 10 ay hapis cezasını onadı.

Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona 10 ay hapis cezası

Dairenin kararına göre, bir işçi, çalıştığı işyerinden ayrılmasının ardından eski patronundan şantajla para istedi. Durumu anlatmak ve ifşa etmek isteyen patron, eski çalışanının sosyal medya hesabından indirdiği fotoğrafı altına yazdığı yorumla kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Eski çalışanın şikayeti üzerine, hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açılan patron, yerel mahkemece 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstinaf başka suçtan hüküm kurdu

Yerel mahkeme kararına karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi, duruşmalı olarak yaptığı inceleme sonucu sanık patron hakkındaki hükmü kaldırdı. İstinaf, sanığa, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 10 ay hapis cezası verdi.

İstinaf kararına itiraz üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 10 ay hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtilerek, "Eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşılmakla, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararında hukuka aykırılık görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, oy birliğiyle temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

